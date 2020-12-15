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Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока создан для выработки общей позиции по самым важным вопросам отрасли

Рыболовство столкнулось с новыми рисками

Требование о прохождении государственной экологической экспертизы ставит под угрозу работу рыбаков. Необходимо, чтобы руководство Росрыболовства провело селекторное совещание по столь важной теме, заявил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Дальневосточные рыбаки столкнулись с неожиданной проблемой: надзорные органы считают, что для промысла необходимо положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), проведенной за счет пользователя. Прохождение такой процедуры требует средств, а главное – времени. Да и вопросов, как ее пройти в отношении рыболовства, – множество.

Из декабрьского письма Росприроднадзора следует, что требование распространяется только на объекты, в отношении которых не утверждается общий допустимый улов (материалы ОДУ готовят с обязательным прохождением экологической экспертизы госорганы), отметил на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Но даже так это огромное количество промыслов, в том числе в центральной части страны.

В отношении компаний возбуждаются административные дела, ситуация очень серьезная, подчеркнул глава АРСО.

Об угрозах для рыболовства заявили и руководители других объединений отрасли. Непонятно, как в таких условиях быть с промыслом лососей. Анализ показывает, что даже если предприятия будут вынуждены проходить процедуру ГЭЭ, они не смогут уложиться в поставленные сроки – к этому времени просто не будет материалов прогноза вылова, обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. К тому же прогноз по вылову красной рыбы может меняться несколько раз за путину, получается, что каждый раз нужна новая экспертиза? Или рыбакам жертвовать уловом? Это перечеркивает все успехи в оперативном регулировании промысла, которых отрасль добилась за последние десять лет.

Получается также, что требование о ГЭЭ касается не только промышленных предприятий, оно распространяется на все виды рыболовства – на традиционные промыслы коренных народов, рыболовство в научных целях и т.д.

Координационный совет обсудил пути решения проблемы. Возможно, речь пойдет об изменениях законодательства, но это длительный процесс, а угрозу для рыболовства нужно снять оперативно, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Промысел ждать не будет, согласился с коллегой руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Проблема в полном объеме касается и северян, подчеркнул председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Руководители ассоциаций также обсудили, на каких площадках может быть поднята тема госэкспертизы. На заседании Общественного совета при Росрыболовстве глава ведомства Илья Шестаков уже заявил о важности решения вопроса. Необходимо, чтобы федеральное агентство провело селекторное совещание по проблеме, предложили члены координационного совета.

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Fishnews

  • Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока создан для выработки общей позиции по самым важным вопросам отрасли
  • Требование о прохождении государственной экологической экспертизы обсудил Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока
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