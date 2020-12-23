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Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудил проблему ГЭЭ и рыболовства. В онлайн-заседании участвовал и председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов

Ассоциации предлагают выработать позицию по экологической экспертизе

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций обратился к главам федеральных ведомств: отраслевые объединения просят выработать общую позицию по государственной экологической экспертизе в случае с рыболовством.

Адресатами обращения стали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, замминистра – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Минприроды Александр Козлов.

На Дальнем Востоке формируется негативная практика привлечения компаний, занимающихся промыслом анадромных видов рыб (а к ним, напомним, относятся и лососи), к административной ответственности за невыполнение требований законодательства об обязательности проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Вопросы с прохождением ГЭЭ ставят под угрозу работу предприятий, отмечают руководители отраслевых объединений.

Получение положительного заключения госэкспертизы предусмотрено при подготовке материалов общего допустимого улова (то есть речь идет о видах водных биоресурсов, вылов которых квотируется). Провести ГЭЭ в отношении документации, имеющей отношение к рыболовству неквотируемых объектов, весьма сложно, а зачастую и невозможно, в том числе из-за отсутствия определенного перечня документов, а также сроков экспертизы, – обратили внимание авторы писем.

Перечеркнуть можно все результаты, которые были достигнуты в обеспечении оперативного регулирования промысла лососей.

С проблемами могут столкнуться не только предприятия, которые занимаются промышленным рыболовством. Общие формулировки законодательства о ГЭЭ ставят в категорию потенциальных нарушителей и тех, кто занимается другими видами рыболовства, сказано в обращениях. На проблему нужно посмотреть и с точки зрения традиционного промысла КМНС, любительской рыбалки и т.д.

Вопрос требует оперативного решения, ведь в отношении пользователей уже возбуждаются административные дела. Важно, чтобы федеральные ведомства высказались по этому поводу, подчеркнули главы ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Координационный совет призвал организовать совещание с участием Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, Росприроднадзора и отраслевых объединений, чтобы выработать единую позицию по вопросам ГЭЭ при промысле неквотируемых объектов.

Обращения подписали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабросрыболовство
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