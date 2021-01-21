21 января 2021 года

Гарантии на промысел проработают на площадке Совета Федерации

Члены рабочей группы при Совете Федерации должны подготовить поправки по перезаключению договоров на рыболовные участки без конкурсов. Такое поручение дано по итогам совещания, которое провел в январе первый зампред профильного комитета СФ Сергей Митин.

На площадке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 11 января обсудили законопроект по электронным торгам в рыбной отрасли. Инициатива, которую в декабре внесло в Госдуму правительство, распространяется в том числе на распределение участков для промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в протоколе совещания нашел отражение вопрос преимущественного перезакрепления участков на новый срок без конкурсов за пользователями, которые полностью исполнили свои обязанности по уже имевшемуся договору. Законодательные поправки по этому вопросу поручено подготовить членам рабочей группы, созданной при Совете Федерации для мониторинга принятия нормативно-правовых актов в сфере рыбного хозяйства. При этом такие изменения предложено подготовить по согласованию с ФАС.

В Совете Федерации обращали внимание, что возможность перезаключения договоров на новый срок без торгов уже предусмотрена законом об аквакультуре для рыбоводных участков.

Напомним, что договоры на рыболовные участки необходимы предприятиям для промысла целого ряда водных биоресурсов, в том числе тихоокеанских лососей – важнейшего объекта для рыбного хозяйства Дальнего Востока.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews