12 января 2021 года

Сенаторы призвали учесть интересы добросовестных пользователей участков

В рыбной отрасли планируется распространить электронные аукционы - соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство. В Совете Федерации обратили внимание на важность сохранения участков для добросовестных пользователей.

О чем проект

Законопроект об электронных торгах в рыбной отрасли правительство передало на рассмотрение Госдумы в декабре. Предлагается перевести все аукционы по распределению долей квот добычи водных биоресурсов, по заключению договоров пользования ВБР в электронную форму.

Также проект предусматривает изменения системы предоставления рыболовных участков (РЛУ). По действующему законодательству они закрепляются по итогам конкурсов, однако федеральные власти предложили перейти на электронные аукционы. Конкурсную форму планируется оставить для нескольких случаев. Согласно нынешним формулировкам законопроекта, это участки для традиционного рыболовства КМНС, участки для промышленного рыболовства, уже закрепленные за пользователями.

Что сказали сенаторы

Поправки рассмотрели на совещании у первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина. Он напомнил, что законопроект обсуждался на заседании Комитета СФ и был концептуально одобрен. «Вместе с тем по законопроекту есть ряд вопросов со стороны сенаторов нашего комитета, Комитета СФ по экономической политике и некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров». Например, вопрос о рыболовных участках, которые предоставляются для организации любительского рыболовства», - отметил Сергей Митин.

Он призвал учитывать, что в дальневосточных и северных регионах участки находятся вблизи сел и поселков на побережье, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации. Как правило, договоры пользования РЛУ заключены с представителями малого и среднего бизнеса, которые проживают в этих поселках и обеспечивают занятость местного населения. Другой работы в таких населенных пунктах просто нет.

Сергей Митин считает, что в целях сохранения поселений, расположенных на удаленных прибрежных территориях, и предотвращения дополнительного массового оттока населения из северных и дальневосточных регионов необходимо закрепить преимущественное право для лиц, выполнивших свои обязательства по заключенным договорам пользования рыболовными участками, по их перезаключению на новый срок.

При этом сенатор обратил внимание, что аналогичная норма содержится в статье 10 федерального закона «Об аквакультуре…». В ней указано, что лицо, надлежащим образом исполнившее свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком, имеет преимущественное право на заключение такого договора на новый срок без проведения торгов.

В совещании участвовали члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров и Людмила Талабаева, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, замначальника управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Марина Кашина, представители профессионального и экспертного сообщества.

Необходимо предусмотреть принцип перезакрепления участков за добросовестными пользователями без торгов – по аналогии с распределением долей квот вылова, отмечали руководители региональных рыбохозяйственных ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews. Такая стабильность важна для инвестиционных планов предприятий.

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