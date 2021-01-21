21 января 2021 года

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Большой павильон с логотипом холдинга «Антей» жители и гости ДФО видят сразу, как только покидают зону прилета и выходят в общий зал аэропорта Владивосток.

Один из крупнейших российских добытчиков – группа компаний «Антей» – в прошлом году открыл в аэропорту Владивосток специализированный рыбный магазин.

Промысловая специфика холдинга проявляет себя: на витринах изобилие продукции из краба. Фаланги, салатное мясо, коленце – самые разные виды разделки. Краба попробовать тоже можно разного – стригуна опилио (или, как его называют за границей, снежного), волосатого четырехугольного, синего, камчатского. В холодильниках красуется и цельный краб – по желанию покупателя его могут упаковать в нарядную коробку. Такой вот получится «морской торт», шутят в магазине.

Представлена и продукция из самых разных видов рыбы, в том числе из сардины-иваси. Как заявляют в холдинге, ассортимент насчитывает более 250 позиций.

Основная идея, которую холдинг закладывал при создании торговой площадки, – возможность приобрести самую разную продукцию из рыбы и морепродуктов, без сомнений в ее качестве и легальном происхождении. Сейчас, когда и на национальном, и на международном уровне все больше внимания уделяется системам прослеживаемости продукции, это перспективная идея и будущее цивилизованного рынка.

Один из самых важных факторов успеха специализированных магазинов – подготовка продавцов. «Наши консультанты всегда рады помочь, рассказать людям о нашем товаре. Сотрудники проходят подготовку, мы регулярно делимся с ними информацией. Сменные экипажи, которые возвращаются с промысла или, наоборот, отправляются в море, также вносят свой вклад», – рассказали Fishnews в холдинге.

Интересно, что немало покупателей сами хорошо разбираются в рыбе и морепродуктах, прекрасно знают, например, в чем особенности олюторской сельди и как готовить гребешок. «Но, конечно, при необходимости мы готовы ответить на все вопросы, которые возникают у покупателей», – отметила продавец-консультант Наталья Шульженко.

Большую роль при реализации проекта отвели дизайну магазина. «В оформлении использовались наши фирменные цвета – это цвета холодных и чистых морей, где мы добываем рыбу и крабов, где трудятся наши мужественные рыбаки. Также учитывалось, чтобы павильон органично вписывался в общий интерьер аэропорта, – рассказал заместитель генерального директора ГК «Антей» Евгений Захарченко. – Регулярно слышим, что людям нравится дизайн магазина – и внутренний, и внешний».

Магазин во владивостокском аэропорту – первый опыт для «Антея». В холдинге анализируют эффективность проекта и перспективы расширения. Возможно, дальневосточные рыбаки откроют и новые торговые точки.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.