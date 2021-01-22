22 января 2021 года

Организаторов «отдыха с удочкой» призывают не оставлять без участков

Правительственный законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в этом году, предполагает изменение механизма закрепления рыболовных участков. Важно учесть при этом права организаторов любительской рыбалки, обратили внимание участники совещания на площадке Совета Федерации.

Напомним, что при закреплении рыболовных участков планируется перейти от конкурсов к электронным аукционам. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму в декабре. При этом для ряда случае авторы проекта предложили оставить конкурсную форму. Речь идет об участках для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов и участках, уже закрепленных за пользователями для промышленного лова.

11 января концепция законопроекта обсуждалась на совещании у первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина.

При этом участники встречи обратили внимание на вопросы любительской рыбалки, сообщает корреспондент Fishnews. В протоколе совещания отмечено, что нужно доработать законопроект ко второму чтению в части распространения конкурсных процедур на участки для организации любительского рыболовства. Предложено, чтобы поправки по этой теме подготовили члены рабочей группы, созданной при Совете Федерации для мониторинга принятия нормативно-правовых актов в сфере рыбного хозяйства.

Нужно применить к участкам для любительского лова общий подход: чтобы добросовестные организаторы рыбалки не рисковали остаться без возможности продолжить работу, обращали внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Аукционы не учитывают опыт предыдущей деятельности, при такой форме распределения победителя определяет цена.

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