02 сентября 2020 года

Ассоциации Дальнего Востока высказали позицию по участкам для промысла

Поправка, предложенная Минсельхозом в законопроект об электронных торгах, позволяет снять ряд рисков для предприятий. Однако еще нужно внести ряд изменений и разобраться с региональными перечнями рыболовных участков, заявили в координационном совете отраслевых ассоциаций Дальнего Востока.

Законопроект по распространению в рыбной отрасли электронных торгов потребовал серьезной проработки в профсообществе. Если всех рисков не снять, то участки, на которых предприятия годами вели промысел, могут уйти на аукционы - при такой форме распределения опыт предприятий, их вложения в производство учитываться уже не будут.

Для снятия угроз Министерство сельского хозяйства предложило изменить пункт по рыболовным участкам. Представленная формулировка решает целый ряд вопросов, однако несколько моментов еще нужно отразить. Об этом заявил Координационный совет общественных рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока.

Во встрече на площадке Fishnews Online участвовали представители Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Для Дальнего Востока проблема особенно актуальная, ведь рыболовные участки по закону нужны для лососевого промысла.

Дословно корректировка звучит так: «Договоры пользования рыболовными участками заключаются по результатам проведения конкурсов в отношении рыболовных участков, выделенных для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в отношении рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства, которые ранее были предоставлены на основании договора пользования рыболовными участками, заклюенного по результатам проведения конкурса, при наличии таких рыболовных участков в перечне рыболовных участков соответствующего субъекта РФ, а также в отношении рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства, которые предоставлены в пользование на основании договора пользования рыболовными участками, заключенного на основании статей 61, 62 и 64 настоящего федерального закона».

Поправка Минсельхоза предусматривает, что через конкурсы, а не через аукционы будут распределяться рыболовные участки, которые предоставлены в пользование по результатам кампании по переоформлению 2019 г. Очень важно, чтобы распределение через конкурс в этом случае не ставилось в зависимость от перечня РЛУ, ведь с такими списками в регионах множество вопросов. На это обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Руководитель объединения также считает важным закрепить переходные положения: чтобы не было рисков перераспределения - ни через конкурсы, ни через аукционы - до окончания сроков действия уже заключенных договоров на РЛУ.

В поправке дается ссылка на статью 61 закона о рыболовстве. Она предусматривает переходные положения для рыбопромысловых участков, предоставленных для промысла в территориальном море и внутренних морских водах водных биоресурсов, за исключением анадромных. Однако такие участки не переоформлялись в рыболовные, по ним просто работают до окончания срока своего действия договоры на РПУ, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Таким образом, непонятно, зачем указывать эту статью в поправке.

С другой стороны, из внимания разработчиков поправки выпали участки для организации любительского рыболовства. Получается, что все они отправятся на аукционы. Это нужно исправить и применить к таким РЛУ общий подход, считают члены координационного совета.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что острым остается вопрос с перечнями - здесь нужно внести ясность, чтобы исключить для рыбаков правовые риски. О важности этой темы заявил и Иван Радченко.

Руководитель АРСО предложил провести обсуждения с представителями Минсельхоза, чтобы получить и зафиксировать разъяснения властей.

Важно, чтобы еще до внесения законопроекта в Госдуму у отраслевого сообщества была возможность полностью изучить его текст - это позволит выпустить качественный документ и не допустить проблем, заявили члены совета.

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