22 января 2021 года

ЦСМС получил нового руководителя

Центр системы мониторинга рыболовства и связи возглавил Александр Михайлов. На этом посту он сменил Максима Третьякова, временно исполнявшего обязанности руководителя ЦСМС с конца октября.

Приказ о назначении Александра Михайлова с 20 января врио начальника Центра системы мониторинга рыболовства и связи подписал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС, Александр Михайлов родился 27 сентября 1975 г. в поселке Лежнево Ивановской области. Получил высшее техническое образование, окончил курсы повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

Работал на руководящих позициях в структурах Счетной палаты, Управления делами президента, Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Реализовывал проекты в области информатизации и цифровой трансформации.

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