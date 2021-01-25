25 января 2021 года

Треску и семгу подделывают чаще всего

В 2020 г. специалисты НЦБРП обнаружили подмену видового состава в 13% протестированных проб рыбной продукции. Покупателей чаще всего обманывают, выдавая минтай за треску и форель за семгу.

Исследования по видовой идентификации пищевой продукции в 2020 г. референс-лаборатория подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) выполняла в рамках госзадания и по заказам организаций.

Специалисты лаборатории исследовали 531 пробу рыбной продукции. В результате в 71 случае (13,4%) были выявлены несоответствия. Как сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП, чаще всего встречается подмена трески минтаем или пикшей и семги (атлантического лосося) форелью.

Для определения видового состава пищевой рыбной продукции сотрудники лаборатории используют как метод секвенирования, так и метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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