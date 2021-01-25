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Оплодотворенная икра боганидской палии. Фото пресс-службы Проектного офиса развития Арктики

Боганидская палия осваивает аквакультуру

Специалисты проводят эксперимент по выращиванию боганидского гольца – рыбы, которую называют самой полезной в мире. Уже удалось выйти на стадию выклева личинок.

Работы по искусственному воспроизводству боганидской палии (ее еще называют боганидским гольцом) продолжаются в Красноярском крае. Икра, собранная в ходе экспедиции на озеро Собачье, достигла жизнестойких стадий, начался выклев личинок.

Экспедиция стала первым этапом программы «Мониторинг и искусственное воспроизводство гольца рода Salvelinus озера Собачье», рассказали Fishnews в пресс-службе Проектного офиса развития Арктики. ПОРА оказывает финансовую поддержку работе.

Сотрудники Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и Енисейского филиала Главрыбвода в течение месяца отлавливали производителей гольца для получения икры и искусственного оплодотворения. Оплодотворенная в полевых условиях икра была доставлена на Норильский рыбоводно-инкубационный завод Главрыбвода для дальнейшей инкубации.

Боганидскую палию называют самой полезной рыбой в мире в связи с рекордным содержанием длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 (ПНЖК). Эти вещества отвечают за здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения.

Для сохранения популяции решено было пойти по пути развития аквакультуры. «При содействии специалистов Норильского рыбоводно-инкубационного завода ученые из Красноярска и Москвы будут проводить исследования на различных стадиях развития выращиваемых гольцов, чтобы понять причины рекордного содержания ПНЖК в их биомассе и разработать оптимальные методы для их содержания в аквакультуре», – отметили в проектном офисе.

В дальнейшем планируется провести вторую экспедицию на озеро Собачье для пополнения запасов икры до объемов, позволяющих начать опытно-промышленный эксперимент по выращиванию палии в условиях товарной аквакультуры.

«Внедрение боганидского гольца в аквакультуру также поможет сохранению биоразнообразия российской Арктики. Это одно из направлений деятельности Проектного офиса развития Арктики», – сообщил генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

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Fishnews

  • Оплодотворенная икра боганидской палии. Фото пресс-службы Проектного офиса развития Арктики
  • Производителей отловили на озере Собачьем. Фото пресс-службы Проектного офиса развития Арктики
  • Отловленные производители. Боганидский голец - уникальная по пищевым свойствам рыба. Фото пресс-службы Проектного офиса развития Арктики
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