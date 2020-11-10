10 ноября 2020 года

Самую полезную рыбу готовят к аквакультуре

Специалисты Сибирского федерального университета начали эксперимент по выращиванию боганидской палии, которую называют самой полезной рыбой. Главная задача – добиться, чтобы «домашние» особи по содержанию полезных веществ не уступали диким собратьям.

В сентябре ученые Сибирского федерального университета приняли участие в необычной экспедиции на озеро Собачье (полуостров Таймыр). Там они исследовали особенности жизни боганидской палии — красной рыбы из семейства лососевых. Сейчас палия обитает только в природных водоемах, однако специалисты уверены в необходимости перевести эту рыбу в аквакультуру.

Еще в 2018 г. сотрудники Сибирского федерального университета и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН доказали: боганидская палия (ее также называют гольцом за частичное отсутствие чешуи) — самая полезная рыба в мире.

Секрет эндемика в высоком содержании длинноцепочечных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Достаточно съесть всего около 35 г филе гольца, чтобы покрыть суточную потребность в омега-3, подчеркивают исследователи. По их словам, тиляпии для аналогичного результата придется употребить целых 12 кг.

«Наша задача состояла в том, чтобы изучить биохимические и генетические особенности гольца, который обитает на Таймыре в озере Собачье, исследовать его рацион, а также взять биоматериал у самцов и самок, чтобы провести эксперименты по разведению гольца в условиях аквакультуры. Рыба эта редкая. Если вылавливать ее в северных озерах, мы очень быстро уничтожим всю популяцию. Альтернативное решение — выяснить, что именно делает гольца таким уникальным, и попытаться максимально воссоздать необходимые условия, в которых рыба будет хорошо воспроизводиться, сохраняя максимум своих полезных свойств», — рассказала доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Для эксперимента выловили два десятка особей гольца. Ученые использовали щадящие методы для отбора икры — все манипуляции проводили под наркозом, после чего гольцы-доноры были отпущены обратно в озеро, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

«Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод — там после окончания инкубации, то есть в начале весны будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах», — отметила Анастасия Рудченко.

Главная сложность состоит в том, чтобы заставить «культурного» гольца сохранить высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Для этого нужно узнать, что в большей степени влияет на способность запасать их в организме рыбы. Возможно, дело в пище, возможно – в генетике.

«Одна из принципиальных задач на будущее — разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства», — обратила внимание ученый.

В среднем зрелые особи гольца в озере Собачьем достигают веса 5 кг, три из них приходятся на филе. Однако если удастся гольца «одомашнить», то ждать, пока он достигнет «пика формы» будет слишком затратно. Скорее всего, на прилавки магазинов попадут экземпляры весом в 2-3 кг, считают в СФУ.

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