25 января 2021 года

История с «коммунальной» субсидией получила продолжение

Минэкологии Республики Саха (Якутия) отреагировало на претензии прокуратуры к рыбоводному заводу. Ранее предприятие привлекли к ответственности за расходование средств субсидии – более 2,3 млн рублей – на оплату коммунальных услуг вместо выпуска малька.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) подтвердило получение представления от региональной прокуратуры. Напомним, надзорное ведомство заявило, что Чернышевский рыбоводный завод (находится в ведении региона) потратил средства полученной субсидии не по назначению – на погашение задолженности по коммунальным услугам.

Однако в соответствии с порядком предоставления субсидии, утвержденным постановлением правительства республики, разрешается направлять средства поддержки на оплату коммунальных услуг, заявили в министерстве.

«При предоставлении субсидии предприятием в соответствии с порядком был предоставлен расчет плановых затрат, где включены все производственные мероприятия начиная с января и заканчивая декабрем», – рассказали Fishnews в пресс-службе минэкологии республики.

В министерстве напомнили, что искусственное воспроизводство водных биоресурсов – это непрерывный производственный процесс, начиная с заготовки живой икры, заканчивая инкубацией и выпуском в водоемы.

Созревающая в инкубационных аппаратах икра очень требовательна к изменениям температуры. Если бы завод остался без отопления и электричества, весь рыбопосадочный материал был бы уничтожен и средства субсидии действительно были бы использованы неэффективно, отметили в пресс-службе.

«Тем не менее в целях упорядочивания расходования средств субсидии внесены изменения в порядок предоставления субсидии, инициированные минэкологии РС (Я)», – сообщило министерство.

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