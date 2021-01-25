25 января 2021 года

Сахалинцев на «доступную рыбу» приглашает робот

Жителей Сахалинской области будут заранее информировать, где купить рыбу по социальным ценам. Автоматический обзвон запускают в населенном пункте за день до продаж.

В регионе действует программа «Доступная рыба» – продажи уловов населению по социальным ценам. Однако на недавней встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями Невельского городского округа выяснилось, что не все знают, когда и где приобрести такую продукцию. Было принято решение запустить проект по автоматическому обзвону.

«За день до предполагаемой даты реализации будут звонить по телефону – в первую очередь пенсионерам, ветеранам – и информировать о времени и месте продажи рыбы», – сообщил Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

По его словам, робот обзванивает и мобильные, и стационарные номера. 25 января о грядущих продажах дешевой рыбы рассказывают жителям Холмского городского округа, Южно-Сахалинска, Корсакова и Анивы, отметил Иван Радченко. На следующий день там будут реализовывать свежевыловленных минтая и треску. В перспективе к проекту присоединятся и другие муниципалитеты.

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