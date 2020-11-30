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Продажу свежевыловленной рыбы организовали в Южно-Сахалинске. Фото регионального агентства по рыболовству

Договоры прямой поставки помогают доступной рыбе на Сахалине

Власти Сахалинской области решили использовать механизм заключения договоров прямой поставки, чтобы повышать доступность рыбы для жителей. Такую практику распространяют по всему региону, рассказали в областном агентстве по рыболовству.

С начала года рыбопромышленники бесплатно раздали жителям Сахалинской области более 40 тонн рыбы. Об этом глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко сообщил на заседании областной думы.

Хорошие результаты также дает заключение договоров прямой поставки рыбы между муниципалитетом и рыбопромышленниками, отметил руководитель регионального ведомства. В Смирныховском районе с помощью этого механизма была организована продажа свежей горбуши. Однако эту практику предполагается распространить и на все муниципальные образования и на другие виды рыбной продукции, отметил Иван Радченко. Муниципалитет обеспечивает бесплатное место торговли, что такие расходы не отражались на себестоимости продукции из водных биоресурсов.

30 ноября продажа свежевыловленной разнорыбицы в рамках региональной программы «Доступная рыба» была организована в Южно-Сахалинске, Невельске, Холмске и Ногликах, сообщили Fishnews в агентстве. Островитян ждали минтай, камбала, треска, терпуг.

О том, где купить рыбопродукцию по сниженным ценам, можно узнать на страницах агентства в соцсетях.

Обеспечение жителей региона доступной качественной рыбопродукцией остается одной из основных задач, которые поставил губернатор Валерий Лимаренко, подчеркнул руководитель агентства.

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Fishnews

  • Продажу свежевыловленной рыбы организовали в Южно-Сахалинске. Фото регионального агентства по рыболовству
  • Продажу свежевыловленной рыбы организовали в Южно-Сахалинске. Фото регионального агентства по рыболовству
  • Свежие уловы пользовались большим спросом. Фото регионального агентства по рыболовству
  • Свежие уловы пользовались большим спросом. Фото регионального агентства по рыболовству
  • Холмск тоже стал участником программы. Фото регионального агентства по рыболовству
  • Свежую продукцию в рамках «Доступной рыбы» реализовали и в Невельске. Фото регионального агентства по рыболовству
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