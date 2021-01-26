26 января 2021 года

Сенаторы предложили оценить работу «гильотины»

Совет Федерации рекомендовал Министерству экономики проанализировать реализацию механизма «регуляторной гильотины». Правительству необходимо продолжить системную работу по пересмотру перечня актов, которые продолжили действовать после 1 января, считают сенаторы.

Рекомендации по совершенствованию госконтроля Совет Федерации дал в постановлении «О пересмотре и отмене нормативно-правовых актов, негативно влияющих на деловой климат».

Механизм «регуляторной гильотины» власти запустили, чтобы исключить избыточные и неэффективные правила. В прошлом году был принят закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». По нему с 1 января 2021 г. уже не может проверяться соблюдение норм, которые предусматривались вступившими в силу до 2020 г. нормативными правовыми актами правительства РФ, федеральных ведомств, правовыми актами советского периода. При этом правительство определило перечень нормативно-правовых актов, которые продолжат действовать. Это в том числе документы в рыбной отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Совет Федерации рекомендовал Министерству экономического развития проанализировать работу механизма «регуляторной гильотины».

Правительству предложено продолжить системную работу по пересмотру нормативных правовых актов, которые были выведены из-под действия «гильотины». Также сенаторы обратили внимание на необходимость внедрения в работу контролеров дистанционных методов взаимодействия с проверяемыми.

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