26 января 2021 года

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Выдачу разрешений на вылов увязали с таможенным оформлением судна. Однако использование административного рычага ощутимого эффекта для развития отечественных мощностей не принесет, считает генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Правительство приняло постановление, согласно которому для выдачи разрешения на вылов судну, осуществляющему рыболовство в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ, потребуются сведения о таможенном декларировании.

Как отмечали разработчики, изменения позволят сократить число «незаходных» судов, загрузить российскую прибрежную инфраструктуру и при этом добавят денег в казну.

«Никто не против заходить в российские порты, но для этого должны быть созданы нормальные условия. Государство еще пытается устранить пробелы в регулировании количества проверок, их продолжительности. Но еще одна важная составляющая – это ремонт. Здесь нет сервиса, который нужен для судов иностранной постройки», – прокомментировал ключевые для привлечения флота темы гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По мнению руководителя СРПС, прежде чем вводить новое требование, государству необходимо было добиться улучшения по ряду направлений. Это совершенствование контроля и надзора, обслуживания в портах, обеспечение ремонта. «Чтобы рыбак – я сейчас говорю про Северный бассейн – оценил и сказал: да, я потеряю промысловое время (а идти в Мурманск – это трое суток туда и трое обратно в район лова) и за счет этого деньги, но обслуживание в порту будет дешевле, судно быстрее оформят, ремонт будет качественный и по более низкой цене, чем за границей.

«А теперь получается: нет никаких преференций, но рыбака силком заставляют идти в российские порты. Мы понимаем, что все равно флот сюда не пойдет: владельцы будут растаможивать его в России, платить налоги и пошлины, но обслуживаться на российском берегу не будут, потому что это экономически невыгодно. И это проблема не разовая, ведь после ремонта судна за рубежом платить нужно будет вновь», – заявил Константин Древетняк.

Руководитель союза обратил внимание, что при нормальном запасе трески и пикши суда могут и не заходить в российскую экономическую зону и работать за ее пределами.Но не хотелось бы, чтобы для рыбаков создавались ограничения по районам промысла, ведь год от года, в зависимости от климатических условий, рыба может мигрировать по-разному.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о необходимости увеличить отсрочку для вступления постановления в силу до трех лет. Как заявили в ВАРПЭ, это нужно для внесения изменений в наднациональное законодательство и снижения потерь рыбопромышленного комплекса.

«Мы считаем такой шаг правильным. Понимаем, что если будем настаивать на большей отсрочке, это будет выглядеть как попытка свести решение на нет по принципу: или осел сдохнет, или падишах умрет, – прокомментировал руководитель СРПС. – Три года – это срок, когда предприятия смогут собрать финансы для выплат, кто-то, возможно, продаст «незаходные» суда. Все-таки это не год, как предусматривается сейчас. Речь идет об очень большой финансовой нагрузке на компании, более продолжительная отсрочка позволила бы облегчить это бремя».

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