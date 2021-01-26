Новости
Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Выдачу разрешений на вылов увязали с таможенным оформлением судна. Однако использование административного рычага ощутимого эффекта для развития отечественных мощностей не принесет, считает генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Правительство приняло постановление, согласно которому для выдачи разрешения на вылов судну, осуществляющему рыболовство в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ, потребуются сведения о таможенном декларировании.

Как отмечали разработчики, изменения позволят сократить число «незаходных» судов, загрузить российскую прибрежную инфраструктуру и при этом добавят денег в казну.

«Никто не против заходить в российские порты, но для этого должны быть созданы нормальные условия. Государство еще пытается устранить пробелы в регулировании количества проверок, их продолжительности. Но еще одна важная составляющая – это ремонт. Здесь нет сервиса, который нужен для судов иностранной постройки», – прокомментировал ключевые для привлечения флота темы гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

По мнению руководителя СРПС, прежде чем вводить новое требование, государству необходимо было добиться улучшения по ряду направлений. Это совершенствование контроля и надзора, обслуживания в портах, обеспечение ремонта. «Чтобы рыбак – я сейчас говорю про Северный бассейн – оценил и сказал: да, я потеряю промысловое время (а идти в Мурманск – это трое суток туда и трое обратно в район лова) и за счет этого деньги, но обслуживание в порту будет дешевле, судно быстрее оформят, ремонт будет качественный и по более низкой цене, чем за границей.

«А теперь получается: нет никаких преференций, но рыбака силком заставляют идти в российские порты. Мы понимаем, что все равно флот сюда не пойдет: владельцы будут растаможивать его в России, платить налоги и пошлины, но обслуживаться на российском берегу не будут, потому что это экономически невыгодно. И это проблема не разовая, ведь после ремонта судна за рубежом платить нужно будет вновь», – заявил Константин Древетняк.

Руководитель союза обратил внимание, что при нормальном запасе трески и пикши суда могут и не заходить в российскую экономическую зону и работать за ее пределами.Но не хотелось бы, чтобы для рыбаков создавались ограничения по районам промысла, ведь год от года, в зависимости от климатических условий, рыба может мигрировать по-разному.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о необходимости увеличить отсрочку для вступления постановления в силу до трех лет. Как заявили в ВАРПЭ, это нужно для внесения изменений в наднациональное законодательство и снижения потерь рыбопромышленного комплекса.

«Мы считаем такой шаг правильным. Понимаем, что если будем настаивать на большей отсрочке, это будет выглядеть как попытка свести решение на нет по принципу: или осел сдохнет, или падишах умрет, – прокомментировал руководитель СРПС. – Три года – это срок, когда предприятия смогут собрать финансы для выплат, кто-то, возможно, продаст «незаходные» суда. Все-таки это не год, как предусматривается сейчас. Речь идет об очень большой финансовой нагрузке на компании, более продолжительная отсрочка позволила бы облегчить это бремя».

Текст полностью смотрите в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэмурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей СЁМКИН

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток»

Алексей СЁМКИН

«Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Астраханский государственный технический университет отметил 90 лет со дня образования. Фото пресс-службы АГТУ

АГТУ – кузница уникальных кадров

В 2020 г. работу рыбной отрасли осложнила пандемия коронавируса и другие проблемы

Пандемия и другие вызовы

С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны

Инвестиции в настоящее

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.