26 января 2021 года

Депутаты обсудят порог для иностранных инвесторов в отрасли весной

Госдума планирует рассмотреть законопроект об изменении требований по иностранному участию в рыбной отрасли в марте. Как отмечали разработчики, поправки необходимы для большей прозрачности в стратегических для государства сферах.

Проект изменений закона о рыболовстве и закона о порядке иностранного инвестирования в стратегические отрасли правительство внесло в Госдуму в конце декабря.

Сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами в стратегических сферах, подлежат предварительному согласованию с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. К стратегическим отраслям относится и рыболовство.

Долю иностранного участия в уставном капитале рыбодобывающей организации, при котором такая структура признается находящейся под контролем иностранного инвестора, предлагается снизить до с нынешних 50% до 25%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Совет Госдумы рассмотрел проект 25 января и решил включить его в примерную программу нижней палаты на март 2021 г. Ответственным назначен комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Также ФАС в декабре представила для оценки регулирующего воздействия законопроект, распространяющий особые условия контроля иностранных инвесторов на рыболовство, то есть не только на добычу водных биоресурсов, но и на другие связанные с ними виды деятельности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews