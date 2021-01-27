27 января 2021 года

Мышьяк напрашивается на пересмотр

Нормы по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах нуждаются в пересмотре, считают в НЦБРП. У российских лабораторий уже есть возможности для определения, какое количество этого вещества присутствует в неорганической форме.

Межведомственная рабочая группа продолжит обсуждение вопроса об изменении нормативов содержания мышьяка в рыбе и рыбной продукции и внесении соответствующих поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции». В очередном заседании 25 января участвовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора, отраслевого сообщества, научных институтов. Следующая встреча назначена на февраль.

В целом надзорные органы признают проблему с нормированием содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах. Как рассказали Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), сейчас в России измеряется только общее количество мышьяка в продукции, хотя во многих зарубежных странах, с которыми работают российские экспортеры, максимально допустимые уровни мышьяка в рыбе определяются в органической и неорганической формах.

По мнению специалистов, гармонизация законодательства, в том числе в части нормирования показателей безопасности, будет способствовать увеличению экспорта рыбной продукции. «Считаем целесообразным, исходя из данных о соотношении общего и неорганического мышьяка, рассмотреть возможность введения нового показателя «Неорганический мышьяк», – сообщили в НЦБРП.

Методика определения неорганического мышьяка, разработанная НЦБРП на основе иностранного стандарта, внесена в область аккредитации. В центре подчеркнули, что этот способ адаптирован под возможности большинства российских лабораторий и может свободно использоваться для оценки рыбной продукции в случае введения в законодательство нового показателя безопасности «Неорганический мышьяк».

«Испытательная референс-лаборатория ФГБУ «НЦБРП» проводит регулярные исследования рыбной продукции на содержание неорганического мышьяка для подтверждения ее соответствия требованиям КНР и Кореи», – отметили в учреждении.

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