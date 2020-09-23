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Затянувшееся решение проблемы с нормированием содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах обсудили на онлайн-конференции Fishnews

Тема требований к рыбопродукции просится на новый уровень

Вопрос с нормированием содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах уперся в межведомственные разногласия. Его решение нужно выносить на площадки, которые способны снимать такие противоречия, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Проблема с требованиями к содержанию мышьяка в продукции морского промысла остается острой. В рыбной отрасли уже много лет заявляют о том, что нормативная база в этой части устарела, в результате на внутренний рынок не может попасть безопасная для человека продукция.

Проводятся совещания, с привлечением разных структур, но результат до сих пор нулевой, отметил на скайп-конференции Fishnews заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Андрей Непейвода. Существующие российские нормы ПДК мышьяка - проблема не только для тех, кто поставляет рыбу и морепродукты на российский рынок, со сложностями сталкиваются и экспортеры. В других странах допустимое содержание мышьяка выше или есть разделение мышьяка на органически связанный и неорганический, однако нужно подтвердить, что продукция отвечает внутрироссийским требованиям, в результате поставки оказываются невозможны, рассказал представитель СРПС.

Росрыболовство и Минсельхоз ранее подготовили обоснованные предложения по повышению разрешенного общего содержания мышьяка с сохранением норматива не более 5 мг/кг по неорганическому. Однако у Министерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения разные позиции: Минздрав считает необходимым продолжать исследования, отметил представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. В то же время при затягивании решения вопроса не учитывается, что уже есть солидный международный опыт, обратил внимание рыбопромышленник. В Евросоюзе, например, содержание мышьяка в рыбной продукции вообще не нормируется.

По мнению представителя холдинга, решение проблемы утонуло в межведомственных разногласиях, нужно выносить ее на уровень правительства или правительственных комиссий, которые обеспечивают взаимодействие между государственными структурами.

Ситуация с мышьяком - только один из примеров административных барьеров, подчеркнул председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Необходимо проанализировать влияние контрольно-надзорной системы на рыбное хозяйство. Рассмотреть эту тему на площадке Совета Федерации председатель ассоциации предложил на встрече, которую 15 сентября провели сенатор Людмила Талабаева и руководители отраслевых объединений в рамках «Fishnews Online».

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НазадМетки: правительственная комиссияправительстворосрыболовство
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