27 января 2021 года

Безопасности минтайщиков уделят особое внимание

К 24 января отечественный вылов минтая достиг 141,5 тыс. тонн - 80,4% от уровня прошлого года, сообщает Росрыболовство. В районы промысла планируют направить специальных инспекторов для проверки соблюдения техники безопасности.

Судам угрожает погода

В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось очередное заседание штаба охотоморской путины. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, решено направить на минтаевую экспедицию инспекторов теруправлений ФАР. Они будут проводить регулярные проверки соблюдения безопасности мореплавания и техники безопасности на судах.

Руководитель штаба, заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что в связи со сложной погодной обстановкой и интенсивным льдообразованием в зоне промысла необходимо уделять повышенное внимание соблюдению правил безопасности мореплавания и совместного плавания.

На уловы влияют трудности экспорта

Общий вылов минтая по состоянию на 24 января составил 141,5 тыс. тонн – это данные Центра системы мониторинга рыболовства и связи. По информации ЦМСМ, результат на 32,8 тыс. тонн меньше уровня 2020 г.

В Росрыболовстве отметили: отставание обусловлено сохраняющейся неопределенностью с возможностью отгрузки рыбной продукции в китайские порты. Ряд пользователей уже переориентировал суда на промысел сельди для дальнейшей ее поставки в страны Африки, рассказали в пресс-службе ФАР.

В Охотском море добыто 121,5 тыс. тонн минтая (80,4% от уровня 2020 г.). В том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 112,8 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне – 1,7 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне – 7 тыс. тонн.

В Южно-Курильской зоне поймали 4,9 тыс. тонн, в Восточно-Камчатской зоне – 5,7 тыс. тонн, в том числе в Петропавловско-Командорской подзоне – 4,4 тыс. тонн.

Тихоокеанской сельди добыто 43 тыс. тонн (103,6% к уровню прошлого года), 37,3 тыс. тонн из этого объема освоено в Северо-Охотоморской подзоне. Уловы трески достигли 13,2 тыс. тонн (97,1% от результата на отчетную дату 2020 г.).

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