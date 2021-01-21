21 января 2021 года

Росрыболовство разбирается с проблемами поставок в Китай

Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил оперативно организовать переговоры с властями Даляня и руководством порта для уточнения мер по скорейшему восстановлению приемки российских грузов.

Федеральное агентство по рыболовству провело межведомственное совещание по вопросам поставок рыбопродукции в Китай. В мероприятии участвовали МИД, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и представительство Росрыболовства в КНР.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков отметил, что в связи с введенными Китаем ограничениями поставки российской рыбной продукции по сути прекращены. Незначительные объемы выгрузки в рефконтейнерах не позволяют экспортировать тот объем продукции, который обычно экспортировался в прежние годы.

«К сожалению, ситуация сегодня остается по-прежнему неопределенной. Мы рассматриваем сейчас возможности оперативного перераспределения товаропотока, в том числе на хранение и переработку силами российских предприятий, однако, их возможности довольно ограничены, в связи с чем в сезон «А» охотоморской путины, когда добывается значительное количество минтая, возникают большие риски», – сообщил Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что ведомство максимально готово к обеспечению выполнения всех требований в части дезинфекции готовой продукции, которые предъявляет китайская сторона. Глава рыбного ведомства попросил представителей Роспотребнадзора и Россельхознадзора в максимально короткие сроки предоставить соответствующие протоколы и рекомендации для рыбопромышленных предприятий и транспортных компаний, осуществляющих перегрузку, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Илья Шестаков также поручил представителю в Китае в кратчайшие сроки организовать переговоры с мэром города Далянь и руководством порта Далянь для уточнения перечня необходимых процедур и мероприятий по скорейшему восстановлению приемки российских грузов. В настоящее время на рейде порта находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки 32 тыс. тонн рыбной продукции, отметили в пресс-службе.

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