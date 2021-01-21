Новости
Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ поручил оперативно организовать переговоры с Далянем по вопросам приемки рыбы. Фото пресс-службы ведомства

Росрыболовство разбирается с проблемами поставок в Китай

Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил оперативно организовать переговоры с властями Даляня и руководством порта для уточнения мер по скорейшему восстановлению приемки российских грузов.

Федеральное агентство по рыболовству провело межведомственное совещание по вопросам поставок рыбопродукции в Китай. В мероприятии участвовали МИД, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и представительство Росрыболовства в КНР.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков отметил, что в связи с введенными Китаем ограничениями поставки российской рыбной продукции по сути прекращены. Незначительные объемы выгрузки в рефконтейнерах не позволяют экспортировать тот объем продукции, который обычно экспортировался в прежние годы.

«К сожалению, ситуация сегодня остается по-прежнему неопределенной. Мы рассматриваем сейчас возможности оперативного перераспределения товаропотока, в том числе на хранение и переработку силами российских предприятий, однако, их возможности довольно ограничены, в связи с чем в сезон «А» охотоморской путины, когда добывается значительное количество минтая, возникают большие риски», – сообщил Илья Шестаков.

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что ведомство максимально готово к обеспечению выполнения всех требований в части дезинфекции готовой продукции, которые предъявляет китайская сторона. Глава рыбного ведомства попросил представителей Роспотребнадзора и Россельхознадзора в максимально короткие сроки предоставить соответствующие протоколы и рекомендации для рыбопромышленных предприятий и транспортных компаний, осуществляющих перегрузку, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Илья Шестаков также поручил представителю в Китае в кратчайшие сроки организовать переговоры с мэром города Далянь и руководством порта Далянь для уточнения перечня необходимых процедур и мероприятий по скорейшему восстановлению приемки российских грузов. В настоящее время на рейде порта находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки 32 тыс. тонн рыбной продукции, отметили в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкитайроспотребнадзорросрыболовствороссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей СЁМКИН

Директор подразделения морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток»

Алексей СЁМКИН

«Альфа Лаваль» всегда готов протянуть руку помощи

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

Консультанты магазина «Антея» всегда рады помочь, рассказать людям о товаре

Дальневосточные рыбаки напрямую выходят на потребителя

Астраханский государственный технический университет отметил 90 лет со дня образования. Фото пресс-службы АГТУ

АГТУ – кузница уникальных кадров

В 2020 г. работу рыбной отрасли осложнила пандемия коронавируса и другие проблемы

Пандемия и другие вызовы

С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны

Инвестиции в настоящее

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.