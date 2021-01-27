27 января 2021 года

Ямал восстанавливает рыбные запасы по новой технологии

В Ямало-Ненецком автономном округе применяют новую технологию искусственного воспроизводства сиговых. В дикую природу выпускают молодь муксуна и чира, доращенную в садках до веса 10 г и более.

Такие рыбы более жизнеспособны по сравнению с молодью массой 0,5 г, выпускаемой ранее, поэтому эффективность репродукции возрастает. Для муксуна – в 109 раз, для чира – в 137, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Технология разработана и внедряется в рамках специального проекта Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Проект направлен на исполнение задач нацпроекта «Наука».

По подсчетам экспертов и ученых, к 2029 г. проводимая работа позволит восстановить запасы муксуна и чира до 1,5 тыс. тонн по каждому виду. Кроме того, планируется к 2024 г. увеличить объемы глубокой переработки рыбы на территории округа на 1 тыс. тонн, а региональный экспорт рыбной продукции нарастить до 2,3 млн долларов.

«Сегодня мы ведем работу по восстановлению промысловых запасов муксуна и чира за счет повышения эффективности искусственного воспроизводства с применением новой комбинированной технологии подращивания молоди в естественных условиях с использованием садков. Технология инновационная, она еще не использовалась в России и в странах циркумполярного региона», – отметил куратор проекта НОЦ Олег Романовский.

Технологию в 2020 г. внедрил Собский рыбоводный завод. Предварительно научно-исследовательскую работу провел Тюменский филиалом ВНИРО (Госрыбцентр). Ученые установили, что при использовании молоди муксуна и чира массой 10 г и более резко повышается эффективность искусственного воспроизводства. Такой вывод стал научным обоснованием для внесения изменений в специальную методику исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. Были уточнены коэффициенты промыслового возврата для этих видов рыб. Изменения были внесены в нормативный правовой акт в сентябре прошлого года, сообщили в региональном правительстве.

С учетом новой технологии действующие мощности Собского завода могут ежегодно выпускать 10 млн штук молоди. Еще 1,8 миллиона выпускает завод поселка Тазовский, где для подращивания рыб в 2020 г. были построены садковые линии.

Чтобы ускорить темпы роста рыб в заводских условиях, совершенствуют методы искусственного кормления. В сотрудничестве с Институтом биологии внутренних вод РАН разрабатывается технология культивирования ветвистоусых ракообразных как стартового живого корма. По словам Олега Романовского, при положительном результате можно будет сократить затраты на приобретение живого корма и повысить жизнеспособность молоди.

Также ученые работают над программой искусственного воспроизводства сиговых видов рыб в Ямало-Ненецком автономном округе. Эту программу могут использовать другие регионы и страны, отметили в правительстве ЯНАО.

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