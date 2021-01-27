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ВАРПЭ просит Минсельхоз сохранить для отрасли профильный департамент. Фото пресс-службы министерства

ВАРПЭ попросила Минсельхоз сохранить для отрасли профильный департамент

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву по поводу реформы госаппарата. Для оперативного правового регулирования в отрасли важно сохранить в структуре министерства профильный департамент, заявили в ВАРПЭ.

По решению правительства проводится оптимизация структуры и штата федеральных министерств и ведомств. Президент ВАРПЭ Герман Зверев направил руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву письмо о важности сохранения департамента, который занимается нормативно-правовым регулированием в отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации отличается многогранностью и уникальностью предмета регулирования и требует постоянного сопровождения его работы в тесном контакте с Федеральным агентством по рыболовству, ассоциациями и предприятиями рыбной отрасли», – говорится в обращении.

Российские пользователи занимаются семью видами рыболовства и четырьмя видами аквакультуры в девяти рыбохозяйственных бассейнах и четырех климатических поясах. Объекты выращивания и рыболовства – более 320 видов водных биоресурсов. Нормативно-правовое регулирование охватывает внутренние воды, территориальное море, исключительную экономзону, континентальный шельф РФ, а также районы действия международных договоров и открытое море. От принимаемых решений зависит работа более 1200 судов и свыше 140 тыс. человек, занятых на предприятиях отрасли, отметили в крупнейшей рыбохозяйственной ассоциации.

Большой объем работы по формированию правовой базы выполняет департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства). Только за прошлый год он подготовил около 90 проектов нормативных правовых актов. Это проекты федеральных законов, правительственных постановлений и распоряжений, приказов Минсельхоза, привели данные об объемах работы в ВАРПЭ. Прошли согласование более 600 проектов, в том числе приказов Росрыболовства и других федеральных ведомств, сказано в письме.

Департамент готовит материалы к заседаниям Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, Комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Эффективная деятельность депрыбхоза не раз отмечалась на заседаниях оперативного объединенного межведомственного совета по организации путины, которые проводит Дмитрий Патрушев.

За последние два года объем работы в сфере нормативно-правового регулирования значительно вырос – потребовалось выпускать документы по квотам на инвестиционные цели, по аквакультуре и любительскому рыболовству. Основные для отрасли путины требуют постоянного нормативно-правового сопровождения. При этом очень важно, чтобы оперативно выходили приказы Минсельхоза по ОДУ, изменению правил рыболовства.

Несвоевременный выпуск нормативно-правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры может привести к серьезным сбоям в работе предприятий, остановке промысла, финансовым потерям, к обострению социально-экономической ситуации в прибрежных регионах, сказано в письме.

«Таким образом, наличие в структуре Минсельхоза России специализированного департамента, отвечающего за нормативно-правовое обеспечение в сфере рыболовства и аквакультуры, является критически важным для работы рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации», – подчеркнули в ВАРПЭ. Объединение попросило учесть это при оптимизации структуры и штата Минсельхоза.

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НазадМетки: ОДУаквакультураварпэправительственная комиссияправительстворосрыболовство
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