28 января 2021 года

Карскую губу хотят приписать к Северному бассейну

Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел в Москве встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. Обсуждалось отнесение открытой части Карского моря к Северному бассейну и удешевление путевок на любительский лов семги.

Илья Шестаков рассказал, что предполагается отнести открытые районы Карского моря в пределах административных границ НАО, включая Карскую губу, к Северному рыбохозяйственному бассейну. Соответствующая работа ведется по рекомендациям отраслевой науки.

«Тем самым будет ликвидирован правовой пробел в части регулирования рыболовства в Карской губе, в том числе традиционного рыболовства коренными малочисленными народами Севера», - сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

На встрече речь также шла о снижении стоимости путевок для любительского лова атлантического лосося (семги) на участках Главрыбвода. Руководитель Росрыболовства и губернатор НАО договорились проработать этот вопрос.

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