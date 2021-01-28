28 января 2021 года

Промысловая картина меняется, а что с рыбопереработкой?

Вместе с климатом столь же стремительно меняется и состояние водных биоресурсов. Что на этом фоне происходит с рыбопереработкой и каковы рекомендации инженеров, рассказали в компании «Технологическое оборудование».

В первую очередь, производители техники и технологий согласны с мнением о том, что происходящие в природе изменения требуют пересмотра оценки состояния, прогнозирования, а при необходимости – и регулирования промысла. Ведь картина вылова меняется не только по тихоокеанским лососям . Все это, согласны эксперты, требует нового взгляда на организацию производства, иных технологий добычи водных биоресурсов и переработки уловов.

Многие рыбопромышленники начали улавливать тенденции и реагировать на происходящее. К примеру, как рассказал корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» технический директор ООО «Технологическое оборудование» Михаил Готшалк, за последние 5–7 лет запросы дальневосточных рыбаков изменились в сторону универсальных производств. Теперь рыбаки стремятся перерабатывать на своем производстве все, что можно, – осваивать больше сырья. Причем появляются простые и универсальные технические решения для разделки лососевых и белой рыбы на одном конвейере.

Кроме того, по словам Михаила Готшалка, сегодня заказчик закладывает в проект идею более глубокой переработки привычного сырья для повышения себестоимости продукции. Причем порой достаточно небольшого усовершенствования производственной линии, чтобы прямо в районе промысла выпускать рыбопродукцию, которая будет показывать большую финансовую отдачу.

Еще один тренд в российской рыбопереработке – строительство высокотехнологичных производств, оснащенных передовой техникой от мировых брендов в сегменте оборудования для рыбаков. Решая новые для себя вопросы, российские инженеры привлекали в том числе лучший мировой опыт. Это помогло им получить необходимые знания и навыки, чтобы в дальнейшем уже самостоятельно справляться с непростыми задачами, которые начали ставить перед ними российские промышленники. А также предлагать свои решения, уникальные для мирового рынка рыбоперерабатывающей техники. Как отмечают сами российские машиностроители, это настоящая эволюция.

Но есть у этой медали и обратная сторона, которую важно учитывать при реализации суперсовременных проектов в российских реалиях, обращает внимание собеседник издания. Прежде всего, это нехватка высококвалифицированных кадров для обслуживания и эксплуатации оборудования такого уровня. К сожалению, практика доказывает: даже самое совершенное оборудование может выходить из строя при отсутствии должного обслуживания, ошибках в использовании или из-за просчетов при проектировании и строительстве самих заводов. А бывало, что в разгар хода лососей такое производство вставало лишь из-за того, что заканчивалась лицензия иностранного программного обеспечения. Поиск и устранение подобных ошибок порой стоит компаниям целой путины.

Не всегда верными бывают и расчеты собственников в плане экономичности высокотехнологичных производств.

Отказ от современных технологий – конечно, не выход. Но нужен баланс, разумное соотношение людей и автоматики на производстве, а также адаптация мирового опыта под российскую действительность, уверены в «Технологическом оборудовании».

Как отмечает Михаил Готшалк, при работе с заказчиком в компании всегда стараются в первую очередь предложить варианты, которые бы в большей степени подходили под те условия, в которых планируется реализовывать проект. В копилке владивостокской компании – многие десятки спроектированных и построенных производств самого разного масштаба: от цехов, в том числе модульного формата, до крупнейших на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающих заводов под ключ.

А с 2019 г. специально для российского рынка была создана новая торговая марка Marique . Она объединяет и адаптирует под потребности отрасли лучший опыт таких компаний, как «Технологическое оборудование», «Дальрыбтехцентр», Peruza, Grand Bell, и других российских и зарубежных производителей техники для рыбопереработки.