28 января 2021 года

Российская наука проанализировала морские исследования по лососям

В этом году в рамках специальной целевой программы Россия расширит морские лососевые исследования. Получать новые данные планируется за счет расширения собственных работ и участия в международных программах.

Результаты прошлой путины, когда рыба не подошла в ожидавшихся объемах в целом ряде районов (причем нестабильная ситуация наблюдалась и на Аляске), говорят, что изучение морского периода жизни лососей очень важно продолжить.

Доклад, посвященный исследованиям в этой сфере, специалисты рассмотрели на отчетной сессии Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), сообщает корреспондент Fishnews.

Заведующий сектором прикладной биоценологии Алексей Сомов представил анализ работ, выполненных странами НПАФК с 1992 г. по настоящее время.

Для России характерны крупномасштабные съемки с большим охватом акваторий, обратил внимание докладчик. При этом исследования покрывают значительно больше акваторий по сравнению с другими странами. В последние годы в среднем это около 3 млн кв км.

Анализ работ, проведенных странами НПАФК, показал, что основная часть исследований приходится на лето и осень. Зимний период остается наиболее неизученным.

Ученый обратил внимание на результаты, которых удалось добиться в морских исследованиях. Так, достигнуты значительные успехи в области дифференциации смешанных скоплений, внедрен экосистемный подход при лососевых исследованиях (и здесь особо следует отметить роль России).

Однако по морской экологии лососей остается много вопросов. Например, как влияют на этих рыб климатические изменения? Какова смертность лососей в зимне-весений период в северной части Тихого океана, какие факторы обуславливают ее изменения? Очень важно решить: возможно ли стандартизиовать и использовать совместно данные, полученные всеми странами за все время, обратил внимание докладчик.

В нынешнем году Россия сделает на исследования лососей особый акцент. В 2021 г. в рамках целевой программы «Лосось-2021» будут проведены все стандартные исследования, а также решено расширить спектр морских работ.

В ранний летний период добавлен полигон в западной части Берингова моря. Предполагается многократное выполнение прикурильского разреза в Охотском море во время прохождения миграционных потоков горбуши. «Планируем получить интересные данные об основных проливах, через которые проходят миграционные потоки, особенностях этих миграций. Попробуем отследить экосистемные потери при прохождении горбуши через Курильскую гряду», - сообщил Алексей Сомов.

Специалисты рассчитывают расширить полигон работ при осенних съемках молоди, особенно в Беринговом море. «Хотим захватить Анадырский залив и открытые воды», - сообщил докладчик.

В октябре планируется провести съемку в Японском море. Также в поздний осенний - в начале зимнего периода предполагается съемка в южной части Охотского моря и в прикурильских водах для сбора биологической информации, получения данных об особенностях формирования смешанных скоплений при откочевке молоди в океан.

В следующем году планируется международная экспедиция в северную часть Тихого океана в период зимовки лососей - с участием России, США и Канады. Эти исследования должны пополнить знания специалистов о зимнем периоде жизни рыб.

Напомним, что 19 февраля в Южно-Сахалинске пройдет международная конференция , посвященная динамике численности, состоянию запасов и искусственному воспроизводству лососей в северной части Тихого океана. В онлайн-формате к обсуждению подключатся участники из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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