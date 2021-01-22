22 января 2021 года

Международное сообщество обсудит ситуацию с лососем

Росрыболовство опубликовало программу международной научной конференции «Тихоокеанские лососи». Планируется, что в обсуждении ситуации с важнейшим ресурсом примут участие эксперты мирового уровня.

Конференция, посвященная динамике численности, состоянию запасов и искусственному воспроизводству лососей в северной части Тихого океана, пройдет в Южно-Сахалинске 19 февраля. В онлайн-формате к обсуждению подключатся участники из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Скачать программу встречи можно на сайте Федерального агентства по рыболовству - ведомства, выступившего с инициативой проведения конференции. Опыт путины прошлого года показал необходимость особого внимания к изучению факторов, влияющих на численность лососей.

«Наступивший 2021 год станет Годом лосося: принята целевая программа «Лосось 2021» и увеличены объемы ресурсных исследований для оценки состояния его запасов. Наша наука наблюдает общее перераспределение запасов лососей в северной части Тихого океана, а также снижение объемов добычи на Дальнем Востоке России, в Японии и у побережья Северной Америки. Эта тенденция требует совместного детального анализа: тихоокеанский лосось – ценный и востребованный ресурс на мировом рыбном рынке и стратегически важный для нашей страны, в первую очередь для социально-экономического развития Дальнего Востока», – отметил руководитель организационного комитета, замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В конференции примут участие губернаторы дальневосточных регионов, отраслевые ассоциации, рыбопромышленники и эксперты мирового уровня, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

С приветствием к участникам обратятся Илья Шестаков и президент Международной комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким. Модератор мероприятия – директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

С докладами выступят почетный главный научный сотрудник Тихоокеанской биологической станции города Нанаймо (Канада), инициатор проекта Международного года лосося Ричард Бимиш, профессор факультета рыбохозяйственных наук Университета штата Вашингтон Лори Уайткамп, старший научный сотрудник, отвечающий за прогнозирование и управление запасами лососей на Хоккайдо, Хироказу Урабе, исполнительный директор НПАФК Владимир Радченко.

Свое участие подтвердили вице-президент Национального исследовательского совета (США) Грегори Роггерон, советник по научным вопросам Фонда тихоокеанского лосося (Канада) Брайан Риддел, почетный научный сотрудник Национального института рыбохозяйственных исследований (Япония) Шигехико Урава, заведующий отделом экологии Западного рыбохозяйственного научно-исследовательского центра Национальной геологической службы США Дэйв Бичамп, профессор факультета водо- и рыбохозяйственных наук Университета штата Вашингтон (США) Дэниэл Шиндлер.

По итогам конференции запланирована публикация сборника статей на русском и английском языках.

Контактное лицо по вопросам участия в конференции - Алексей Смородов, тел. +7(929) 536-01-45, e-mail: pressa@vniro.ru.

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