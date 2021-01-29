29 января 2021 года

Лечение Нижней Волги продолжается

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области на ближайшие два года запланировано 12 мероприятий. Одно из самых масштабных – строительство второй очереди водопропускных сооружений.

На этом этапе предстоит возвести еще 33 сооружения. Также в регионе продолжается экологическая реабилитация семи водных объектов, будет восстановлено 0,93 тыс. га их площади, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

По данным министерства, в 2021 г. завершатся работы на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка, Песчаное и Два Брата. Запланирована разработка проектной документации для расчистки ериков Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев.

В прошлом году в рамках проекта «Оздоровление Волги» в Волгоградской области завершилась экологическая реабилитация пяти водных объектов, отметили в пресс-службе. Это 220 га ерика Шумроватый, его восстановление заняло три года. Два года ушло на реабилитацию озер Жестково, Большая Киляшка и Песчаное, озерной системы Чайка у поселка Великий Октябрь. Также в течение двух лет приводили в порядок ерик Песчаный, озера Бешеное, Чубатое и Ямы, а также ерик Обухов. Всего восстановлено 329 га площади водных объектов.

Кроме того в Волго-Ахтубинской пойме расчистили около 7 км ерика Кривого. В то же время шло строительство переливной плотины на ерике Каширин у хутора Невидимка.

«Сооружение поможет обеспечить достаточный уровень воды после прохождения весеннего половодья. С помощью переливной плотины удастся аккумулировать водные ресурсы на участке ерика Каширин, который питает сеть водотоков Каширинского водного тракта. Также завершилось проектирование гидротехнических сооружений, которые будут обеспечивать дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы», - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

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