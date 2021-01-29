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Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом. Фото пресс-службы РРПК

Рыбопромысловый флот переходит на цифру

РРПК объявила о запуске цифрового Центра управления флотом. Эта информационная система дает доступ к основным показателям работы судов, производства и компании в целом, позволяя быстро анализировать данные и принимать оперативные решения.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом (ЦУФ). Его работа основана на интегрированной информационной системе, которая объединяет данные из внутренних и внешних источников. ЦУФ обеспечивает планирование, организацию и контроль процессов добычи и производства, в том числе с использованием системы видеонаблюдения в онлайн-режиме.

Центр управления флотом предоставляет удобный доступ к оперативным, аналитическим и прогнозным показателям работы флота и производства и позволяет отслеживать все бизнес-процессы. «Возможность получать и анализировать данные в «едином окне» позволяет оперативно реагировать на изменение производственных и финансовых метрик, с высокой точностью моделировать сценарии и обеспечивать достижение ключевых показателей эффективности компании», – рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК.

Сотрудники ЦУФ во Владивостоке могут в режиме реального времени наблюдать за метеоданными в районах промысла и дислокации флота, получать изображения с камер видеонаблюдения на судах. Это обеспечивает высокий уровень контроля за организацией производства, в том числе за соблюдением техники безопасности.

Гендиректор РРПК Виктор Литвиненко отметил важность постоянного повышения эффективности операционной деятельности. «Сегодня это невозможно без внедрения современных цифровых технологий во все процессы – от добычи и переработки до доставки готовой продукции конечному потребителю. В этом году компании исполняется 10 лет. И в новое десятилетие мы вступаем на новом уровне эффективности: и благодаря автоматизации управления, и, конечно же, благодаря строительству нового флота супертраулеров, первый из которых приступает к промыслу в юбилейном году», – добавил руководитель компании.

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Fishnews

  • Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом. Фото пресс-службы РРПК
  • Русская рыбопромышленная компания ввела в эксплуатацию цифровой Центр управления флотом. Фото пресс-службы РРПК
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