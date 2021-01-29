29 января 2021 года

В память о моряках «Онеги» хотят создать мемориал

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с родными и близкими жертв крушения траулера «Онега». Обсуждались меры поддержки семей моряков и возможность создания мемориала в память о трагедии.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром 28 декабря. Из 19 находившихся на борту спасти удалось только двоих. По предварительным данным, причиной крушения стало обледенение судна.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Мурманской области, помощь из резервного фонда региона получили все семьи рыбаков «Онеги», кроме одной, проживающей на Украине. По ней продолжается сбор необходимых документов. Также родственники рыбаков получили все полагающиеся выплаты из резервных фондов других регионов и из Пенсионного фонда, сообщили региональные власти. С близкими погибших продолжают работать кураторы и психологи.

Помимо денежной семьям экипажа «Онеги» оказывается и другая поддержка. Это прием детей в вузы и колледжи на бюджетной основе, помощь в трудоустройстве.

Отдельно губернатор затронул решение финансовых вопросов семей. Собраны сведения о кредитных обязательствах погибших моряков и их близких родственников. В банки направлены ходатайства о рассмотрении возможности закрытия кредитов, в первую очередь ипотечных.

«Сейчас идет процедура по банкам, коллеги подтверждают, что готовы ипотечные кредиты погасить. Правительство России нас в этой инициативе поддержало, мы доведем эту работу до конца, будем сопровождать», – обещал Андрей Чибис.

Заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Александр Перепелицын кратко рассказал о ходе расследования. По его словам, пока рано говорить определенно о причинах катастрофы. Большую помощь мог бы оказать подъем судна, однако «Онегу» тяжело достать: траулер лежит на глубине 130 м.

Родственники рыбаков задали губернатору ряд вопросов. В частности, были высказаны пожелания создать в Мурманске мемориал экипажу «Онеги». Эту задачу взяла на себя городская администрация, место установки и внешний вид памятника будут обсуждаться с родными погибших.

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