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На Камчатке создадут лабораторию по экологическому мониторингу прибрежных морей

Камчатка организует постоянный мониторинг акватории

В Камчатском крае создадут лабораторию по постоянному мониторингу экологического состояния прибрежных морей и океана. Соглашение об этом подписали правительство региона, «Новатэк» и Росприроднадзор.

Стороны подтвердили намерение разработать и реализовать комплексную программу, которая будет направлена на научное изучение акваторий, прилегающих к полуострову Камчатка, и недопущение негативного техногенного воздействия на них.

В рамках соглашения планируется создание системы экологического мониторинга, которая будет включать в себя наблюдения за состоянием окружающей среды и лабораторные исследования ее компонентов для предотвращения и минимизации экологических угроз, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Я надеюсь, что работа такой лаборатории позволит нам очень качественно отслеживать все проблемы, которые могут нас волновать в вопросах сохранения биоразнообразия этого очень красивого и знакового, в экологическом смысле, для всей страны региона. Мы сразу заявляем, что и компания, и Камчатский край, и любой, кто захочет, будут иметь доступ к этой лаборатории. Планы ее работы мы будем верстать совместно», - прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Губернатор Владимир Солодов отметил, что создание лаборатории позволит сделать важный шаг по позиционированию Камчатки как центра мониторинга и центра исследований Мирового океана не только в масштабах страны, но и в мировых масштабах.

Экологическая ситуация в прибрежных водах Камчатского края привлекла всеобщее внимание после массовой гибели морских животных в Авачинском заливе.

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