08 октября 2020 года

По замору на Камчатке возбудили уголовное дело

Следственный комитет России в рамках уголовного дела устанавливает все обстоятельства загрязнения акватории Авачинского залива и гибели морских животных.

Следователи работают

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

Следствие установило, что в период с 1 сентября по 3 октября в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная – в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и других морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, - они вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», - рассказали Fishnews в пресс-службе СК.

Проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа, где находятся захоронения ядохимикатов.

Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица, отметили в пресс-службе.

Ракетного топлива не нашли

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым. В ходе беседы глава региона отметил: одна из часто высказываемых гипотез - что причиной произошедшего стал гептил (компонент ракетного топлива) - не подтвердилась. По данным двух лабораторий, в образцах этого вещества не обнаружено, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

В регион прибыла руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. На встрече с журналистами она подчеркнула, что надо дождаться вердикта специалистов.

«Мы не исключаем ситуацию с возможным техногенным вмешательством. Чтобы ее полностью исключить, надо получить заключение ученых. Сейчас Гидромет, Росприроднадзор, Роспотребнадзор берут пробы. Все полученные данные мы анализируем. Если мы видим неспецифические проявления, мы их озвучиваем. У нас есть две пробы, которые требуют перепроверки, потому что нужно понять, почему мы получили такие результаты», - цитирует Светлану Радионову пресс-служба краевого правительства.

Напомним, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил выявить причины загрязнения до конца недели.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews