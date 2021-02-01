01 февраля 2021 года

Росрыболовство вновь пригласит за инвестквотами

С 1 марта Росрыболовство откроет прием заявок на доли инвестиционных квот, оставшиеся после предыдущих распределений. Объемы предлагаются практически под все типы судов и заводов, которые предусмотрены программой для Дальнего Востока.

Росрыболовство опубликовало уведомление о 9-м этапе заявочной кампании по инвестиционным квотам. Прием документов будет открыт до конца июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Инвесторам предлагают объемы вылова минтая и сельди под строительство крупнотоннажных судов (объекты инвестиций типов А, Б, В). Также предлагают доли квот добычи разнорыбицы для пользователей, которые введут в эксплуатацию новые промысловые суда и береговые заводы (объекты инвестиций типов Г-1, Г-2, Д-1, Д-2, Д-3, Е-1, Е-2, Е-3, Ж-1, Ж-2, Ж-3).

Напомним, что требованиям к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам определены постановление правительства от 25 мая 2017 г. № 633. Порядок подачи заявлений, процедура отбора закреплены постановлением правительства от 29 мая 2017 г. № 648.

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