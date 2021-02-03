03 февраля 2021 года

Сенаторы займутся поиском рыбы на внутреннем рынке

Работу над изменением порядка распределения квот необходимо ускорять, как и создавать преференции для отечественной рыбопереработки, поделился планами на весеннюю сессию глава профильного комитета СФ Алексей Майоров.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в весеннюю сессию продолжит работу по совершенствованию законодательства в области рыболовства. Среди направлений, нуждающихся в первоочередном регулировании, председатель комитета Алексей Майоров назвал доступ к ресурсам.

«Считаю, что мы уже в этом направлении немало сделали, приняв ряд законов, которые изменили порядок распределения кво т на добычу рыбы. За счет этого у нас сейчас уже появилось отечественное судостроение, и первые рыболовецкие корабли уже начали сходить с верфей. Эту работу необходимо ускорять, потому что наш рыболовецкий флот находится, скажем так, в устаревшем состоянии. Его необходимо модернизировать, вводить новые мощности, чтобы это всё работало эффективно», – заявил сенатор.

Не менее важным, по его словам, является вопрос загрузки сырьем российских мощностей по рыбопереработке. «У нас много рыбы уходит за рубеж, а вот отечественные производители жалуются на отсутствие сырья. Необходимо сбалансировать рынки, чтобы у нас появлялись новые перерабатывающие мощности», – отметил глава комитета.

В качестве примера развития береговых предприятий Алексей Майоров указал на два новых рыбоперерабатывающих завода в Карелии. «Важно, чтобы люди, которые в них инвестируют, не остались без сырья. Соответственно, надо для наших отечественных переработчиков создавать преференции, создавать им необходимые условия, для того чтобы рыба оставалась здесь», – подчеркнул он.

В сфере внимания профильного комитета СФ также остаются вопросы любительского рыболовства, состояние внутренних водных ресурсов, в том числе дноуглубительные работы в реках и водохранилищах, и развитие аквакультуры.

Кроме того, сенаторы отслеживают продвижение в Госдуме законопроекта по регулированию прибрежного рыболовства , соавторами которого выступило несколько членов комитета. Шансы на принятие поправок в весеннюю сессию Алексей Майоров оценил как «достаточно высокие».

«Во всяком случае, прохождение этого закона во многом зависит от нас, а мы в свою очередь будем прикладывать все усилия, чтобы этот законопроект стал законом», – заверил председатель комитета.

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