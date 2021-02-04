04 февраля 2021 года

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

В Дальрыбвтузе разрабатывают собственные методики производства кормов для марикультуры – как альтернативу китайским аналогам. О планах вуза в отношении кормов рассказала руководитель проекта Инга Матросова.

В основе технологии - использование морских дрожжей Rhodotorula benthica. Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Инга Матросова отметила, что вКитае красные дрожжи уже давно успешно используют в качестве эффективной кормовой пробиотической добавки. «Высокое содержание в этих дрожжах астаксантина и каротина положительно влияет на выживаемость и в целом на иммунитет иглокожих, как на личиночной стадии развития, так и на стадии осевшей молоди», – рассказала она.

Собеседница Fishnews подчеркнула, что и многие российские марифермеры уже давно используют продукт, полученный из красных дрожжей. «Однако производство, на котором они покупают эти корма, расположено в Китае. У нас в России нет предприятий, которые изготавливали бы корма из микроводорослей либо из бактериальных культур. Поэтому наши марифермеры закупают корма в КНР и критически зависят от китайских производителей», – обращает внимание Инга Матросова.

Она сообщила, что в прошлом году Дальрыбвтуз принял новую стратегическую программу развития, которая определила приоритетные технологические направления деятельности вуза. Среди них кадровое и научно-инновационное обеспечение в области производства кормов и функциональных пищевых ингредиентов для рыб и марикультуры.

«Мы не ошиблись в выборе красных дрожжей как объекта для изучения, поскольку некоторые наши предприятия, ранее закупавшие подобные корма в Китае, столкнулись с перебоями в поставках – из-за коронавируса и перекрытия границ. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы развернуть производство в России. Тогда никакие международные санкции, карантины и тому подобное не остановят поставки», – уверена руководитель проекта.

По словам Инги Матросовой, работа с кормами для марикультуры в Дальрыбвтузе будет продолжена. «После получения базовой технологии намерены разрабатывать методики обогащения этого корма различными биоактивными добавками. Корм из красных дрожжей предусмотрен для личиночной стадии трепанга и ежа, но в дальнейшем мы хотим создать целую линейку кормов – и для других стадий развития как иглокожих, так и других традиционных объектов марикультуры», – сообщила представитель вуза.

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