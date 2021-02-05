05 февраля 2021 года

Экспортировать рыбопродукцию в Китай через Пусан станет проще

Процедура выдачи сертификатов, подтверждающих легальность улова, при экспорте в КНР будет учитывать новые реалии охотоморской минтаевой путины. По инициативе Ассоциации добытчиков минтая приняты изменения в порядок оформления этих документов.

В январе президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак обратился к главе Росрыболовства Илье Шестакову по вопросам поставок рыбы. «Сбой в отлаженной экспортной логистике рыбопродукции вынуждает производителей и грузовладельцев искать альтернативные способы доставки продукции, менять устоявшиеся способы доставки продукции до покупателей, что осложняется дополнительными трудностями при оформлении сопроводительных документов (сертификатов) на экспортируемую продукцию», – отмечалось в письме.

Напомним, ограничения в Китае полностью изменили традиционную логистику охотоморской минтаевой путины. Часть рыбаков переориентировала выгрузку на российский берег, другая доставляет продукцию в КНР через Пусан. Встал вопрос, как быть с оформлением необходимых для экспорта в КНР документов – сертификата, подтверждающего легальность улова, который поставщики оформляют в рамках межправительственного соглашения с Китаем (ННН-сертификата).

Как отметила в письме к главе Росрыболовства Ассоциация добытчиков минтая, для замены ранее выданного ННН-сертификата на экспорт в КНР через порт Пусан необходимо сначала получить отказ от китайских властей на выгрузку продукции. «Замена ННН-сертификата возможна только вследствие форс-мажора, то есть в случае отказа китайских властей на разгрузку судна. Для этого транспортному судну необходимо следовать в китайский порт, и только после получения отказа транспорт имеет возможность проследовать в порт Пусан на выгрузку, а грузовладелец может запросить территориальное управление Росрыболовства заменить (перевыпустить) ННН-сертификат», – говорилось в обращении.

Ассоциация предложила рассмотреть вариант оформления «транзитного» ННН-сертификата с последующим выпуском дополнительных сертификатов уже при непосредственной отгрузке в КНР. При отгрузке из Пусана в Китай у отправителя будет вся необходимая информация: объем продукции, количество контейнеров, наименование транспортного судна, на котором продукцию доставят в КНР, прокомментировал Алексей Буглак. «При таком варианте автоматически отпадает необходимость дробления партии при замене ранее выданного ННН-сертификата, а процедура выдачи значительно упрощается», – считает президент АДМ.

В Росрыболовстве поддержали предложение рыбаков, рассказали Fishnews в объединении. Теперь сертификаты на российскую рыбопродукцию, находящуюся «без проведения процедуры таможенного оформления на временном хранении на бондовых складах третьих стран», будут выдаваться при соблюдении трех условий. Первое – к заявлению должна быть приложена заверенная копия таможенной декларации. Второе – в заявлении виды водных биоресурсов и их объем должны соответствовать видам и объемам, указанным в таможенной декларации. Третье – в случае оформления нескольких сертификатов на продукцию, вывезенную с территории РФ одной партией, должно подаваться одно общее заявление на получение сертификатов, а указанные в нем виды и объемы ВБР в совокупности должны соответствовать видам и объемам, заявленным в таможенной декларации.

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