08 февраля 2021 года

В отрасли может появиться «научный сбор»

Росрыболовство предлагает решить вопрос с нехваткой средств на научное сопровождение промысла путем специального сбора с предприятий. Сейчас идет обсуждение механизма с рыбопромышленниками, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Власти планируют сделать участие рыбопромышленных предприятий в финансировании исследований более структурированным.

«Для возвращения российского рыбопромыслового флота в отдаленные районы Мирового океана важно научное сопровождение промысла (промысловая разведка), оперативное наведение судов на промысловые скопления также необходимо и в российских водах. Росрыболовство предлагает решить вопрос нехватки финансирования для этого направления путем применения (по аналогии с утилизационным сбором) сбора за научное сопровождение промысла», – сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Планируется, что плательщиками сбора станут рыбопромышленные компании – пользователи водных биоресурсов.

«Минфин России нас в этом поддержал, готовим обоснование для того, чтобы вносить изменения в действующее законодательство. Сейчас обсуждаем непосредственно с рыбопромышленниками, каким образом сделать процедуру выплаты в этот фонд наиболее справедливой и прозрачной», – цитирует пресс-служба главу ведомства Илью Шестакова.

В ноябре министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поручил проработать вопрос о более активном привлечении бизнеса к финансированию рыбохозяйственных исследований.

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