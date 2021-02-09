09 февраля 2021 года

Рыбаки просят упростить экспорт в Таиланд и Вьетнам

Россельхознадзор предложил дальневосточным рыбакам тщательнее тестировать на коронавирус экипажи судов, доставляющих продукцию в страны АТР, и искать альтернативные направления сбыта российской рыбы.

Проблемы предприятий, экспортирующих рыбную продукцию в КНР, обсуждались на совещании, которое 8 февраля во Владивостоке провел замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Во встрече участвовали представители территориальных подразделений ведомства, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Замглавы надзорной службы предложил рыбацкому сообществу выработать более жесткие требования к тестированию экипажей судов на наличие коронавирусной инфекции. Речь идет о транспортах, которые следуют с экспортными партиями грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Китай, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Президент АДМ Алексей Буглак попросил ведомство рассмотреть возможность оформлять сертификаты здоровья сразу на контейнерную партию, предназначенную на экспорт в Таиланд или Вьетнам. По мнению ассоциации, это помогло бы разгрузить склады Приморского края под новые партии минтая.

Сейчас мощности для хранения рыбы переполнены из-за ужесточения требований со стороны КНР к российским экспортерам и закрытием большинства китайских портов для выгрузки замороженной рыбной продукции.

По мнению Константина Савенкова, ситуация показывает необходимость поиска и открытия новых стран для экспорта российской рыбной продукции, которая не вызывает вопросов с точки зрения ветеринарной безопасности.

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