10 февраля 2021 года

Юрий Трутнев дал поручения по поддержке отрасли в пандемию

По итогам совещания во Владивостоке вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поставил ряд задач по настройке работы рыбной промышленности в новых условиях. Акцент сделан на развитие собственной переработки и на то, чтобы гарантировать безопасность от коронавируса иностранным покупателям.

Напомним, что 9 февраля зампред правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел во Владивостоке совещание по проблемам, с которыми столкнулись российские поставщики рыбной продукции. Во встрече участвовали руководители крупнейших добывающих компаний, представители федеральных ведомств и отраслевых ассоциаций.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений министерствам и ведомствам. О поставленных задачах сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

Минсельхоз совместно с Минвостокразвития должны разработать программу по увеличению объема рыбоперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. Власти рассмотрят возможность по созданию отраслевой территории опережающего развития и размещения этой ТОР в нескольких регионах ДФО. Такой комплекс мер должен быть подготовлен в самое ближайшее время, уточнил Юрий Трутнев, отвечая на вопрос Fishnews о поддержке отрасли.

Минсельхоз, Минвостокразвития представят предложения по расширению использования механизма инвестквот для дополнительного стимулирования глубокой переработки рыбы на береговых заводах и непосредственно на судах.

Планируются меры и в сфере логистики. Минтранс, Минсельхоз, РЖД должны внести в действующие нормативно-правовые акты изменения по субсидированию перевозки рыбы и рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Минфину поручено предусмотреть финансирование на эти цели.

Минсельхоз, Минпромторг, Минфин совместно с Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) проработают возможность реализации механизма «рыбных интервенций» в целях закупок минтая для государственных нужд.

Отдельно поручено принять дополнительные меры по недопущению распространения коронавируса при поставках рыбной продукции из регионов ДФО за рубеж. Так, Роспотребнадзор совместно с Росрыболовством проработают вопрос ускорения вакцинации против COVID-19 экипажей судов с соответствующим информированием китайской стороны. Роспотребнадзору совместно с Росрыболовством поручено принять меры по обеспечению выполнения санитарно-эпидемиологических требований основных стран – импортеров рыбной продукции.

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