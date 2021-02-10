10 февраля 2021 года

Дезинфекторы для пищевой продукции запустили в серийное производство

Дальрыбтехцентр разработал и запустил в производство мобильные дезинфекторы для береговых заводов и судов. Устройство позволяет полностью обеззараживать поверхность продукции со скоростью 40 и более тонн в час.

В условиях пандемии коронавируса страны принимают беспрецедентные меры, чтобы предотвратить проникновение COVID-19 из других стран, в том числе с импортной продукцией. Так, Китай заявил о решении ужесточить проверки всех поступающих в страну замороженных продуктов питания. В начале года КНР передала российской стороне регламент по дезинфекции. Среди обязательных требований – обработка внутренней и внешней упаковки поставляемой продукции.

Российские инженеры помогают экспортерам соблюсти требования рынка. К производству мобильных модулей для дезинфекции поверхности продукции приступили во владивостокской компании «Дальрыбтехцентр».

Технология обработки проста: упакованная продукция пропускается через облако дезинфицирующего раствора, что обеспечивает обработку всей поверхности упаковки. Производительность модуля достаточно высокая – 40 тонн в час (если работать в два потока), но может быть увеличена за счет сокращения операционного времени бригады обработчиков, рассказали Fishnews в ДРТЦ.

Дезинфекторы достаточно компактны и могут устанавливаться как на береговых производствах, так и судах.

Новое оборудование начали отправлять на дальневосточные предприятия с конца прошлого года, сегодня ДРТЦ перешел на серийное производство мобильных дезинфекторов.

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