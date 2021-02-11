11 февраля 2021 года

Пункты пропуска в Арктике будут работать быстрее

Органы таможни наделят полномочиями по санитарно-карантинному, ветеринарному и фитосанитарному контролю товаров и транспорта в пунктах пропуска Арктической зоны. Это должно упростить проверки.

Соответствующее постановление правительства РФ – от 6 декабря 2021 г. № 121 – подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение вступит в силу через 180 дней после дня официального опубликования. За это время сотрудники таможни пройдут необходимую подготовку, а пункты пропуска оснастят специальной аппаратурой.

Аналогичный механизм ранее был протестирован в свободном порту Владивосток и доказал свою эффективность, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Пока санитарно-карантинный, ветеринарный и фитосанитарный контроль в арктических пунктах пропуска осуществляют Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Отмечено, что принятое постановление– часть комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Это решение снизит издержки предпринимателей, сделает ведение бизнеса в Заполярье более комфортным, подчеркнули в пресс-службе.

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