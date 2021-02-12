12 февраля 2021 года

Экипаж «Паллады» получил награды за кругосветку

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков вручил почетные грамоты членам экипажа учебного парусника «Паллада» за участие в кругосветной экспедиции – за семь месяцев судно преодолело более 26 тыс. морских миль.

В ходе рабочей поездки во Владивосток руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 10 февраля посетил учебное парусное судно «Паллада». УПС приписано к Дальрыбвтузу.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, глава ведомства встретился с экипажем и курсантами, которые принимали участие в кругосветной экспедиции «Паруса мира». Напомним, кругосветка была посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы. Илья Шестаков поздравил всех участников с успешным завершением плавания и вручил награды членам экипажа «Паллады».

После осмотра парусника руководитель Росрыболовства обсудил с ректором Дальрыбвтуза Олегом Щекой техническое состояние судна и поручил подготовить предложения по обновлению оборудования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews