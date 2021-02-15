15 февраля 2021 года

Промыслу расширили сырьевую базу

Правительство существенно расширило перечень объектов рыболовства. В список включены ошибень американский, рыба-лист, разные виды крабов и кальмаров и многие другие позиции.

По закону о рыболовстве, перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых может осуществляться промышленный и прибрежный лов во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне, на континентальном шельфе РФ, в открытом море и районах действия международных договоров, утверждает правительство.

Напомним, такой список определен распоряжением от 18 ноября 2017 г. № 2569.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь правительство серьезно дополнило перечень. В него включены, например, беспузырные окуни, ваху, мавролик, ошибень американский, южная пустассу, рыба-лист и многие другие рыбы. Теперь в списке и каменные крабы, краб броди, гигантский тасманийский краб, галатеиды, длинношипый, патагонский крабы, южный королевский краб, крабы-гериониды и плавунцы, глубоководная антарктическая креветка.

Дополнен перечень и кальмарами - например, аргентинским, аляскинским, крючьеносным, северным, дозидикусом, нототодарусом, а также осьминогами.

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