15 февраля 2021 года

Январь стал для Дагестана богатым на кильку

Рыбаки Дагестана в январе добыли 7,05 тыс. тонн кильки. Это рекордный показатель за все постсоветское время, отмечает Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства. По данным ведомства, освоенный объем соответствует годовому вылову 2016-2017 гг.

Промысел кильки ведут порядка 20 судов региона. Всего выдано 80 разрешений на добычу водных биоресурсов, с 21 февраля начнется лов других видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

Напомним, активный килечный промысел республика начала в прошлом году благодаря научным экспедициям, которые позволили определить реальные запасы этой рыбы. Было установлено, что ежегодно в Каспийском море без вреда для популяции можно добывать 95 тыс. тонн кильки – это около 14% всех запасов.

В Каспийском море водится обыкновенная и анчоусовидная кильки. На долю обыкновенной кильки приходится 72,7%, а анчоусовидной – 27,3%, отметили в теруправлении.

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