16 февраля 2021 года

В Архангельске ждут дальневосточную рыбу

Власти Архангельской области заинтересованы в перевалке рыбных грузов, поступающих по Севморпути. Обсуждаются вопросы по увеличению числа рейсов, снижению стоимости услуг и загрузке судов, следующих в восточном направлении.

Доставку рыбопродукции Северным морским путем обсудили на совещании при Росрыболовстве с представителями минагропромторга Архангельской области, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Минагропромторг области принимает активное участие в реализации дорожной карты развития Севморпути, – рассказала глава министерства Ирина Бажанова. – В ней обозначены такие задачи, как увеличение числа рейсов судов, снижение стоимости перевозок рыбной продукции по Севморпути и стоимости автомобильных и железнодорожных перевозок из Архангельска и Мурманска до Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один важный вопрос, который сегодня прорабатывает министерство, – загрузка судов в обратном направлении. Мощности порта Архангельск позволяют одновременно подключать к электропитанию более 300 рефрижераторных контейнеров».

В областном правительстве обратили внимание, что в соответствии с указами президента ведется работа по созданию постоянной судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews