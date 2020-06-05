05 июня 2020 года

Севморпуть настраивают на регулярные поставки рыбы

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» в этом году может быть вновь задействован на доставке рыбы с Дальнего Востока. Но для регулярных рейсов транспортным судам необходимо обеспечить загрузку и в направлении с запада на восток.

Доставка рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные и северо-западные регионы по Северному морскому пути (СМП) рассматривалась на межведомственном совещании, которое 4 июня провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Участники встречи обсудили возможность организации рейсов с использованием атомного лихтеровоза «Севморпуть» в текущем году, а также обеспечения ритмичных поставок рыбопродукции в будущем.

Работы по созданию необходимой для этого инфраструктуры уже ведутся, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В Петропавловске-Камчатском выполняется комплексная модернизация терминала «Сероглазка» и реконструкция находящихся в ведении Нацрыбресурса причалов № 10-12 в бухте Моховой. Ввод в эксплуатацию причалов планируется в 2021 г.

Участники совещания отметили необходимость формирования обратной загрузки судов, следующих Севморпутем на запад, – в противном случае проект будет нерентабельным. Требуется проработать схемы дальнейшей доставки рыбопродукции от портов Мурманска и Архангельска в центральные регионы с учетом ее стоимости. Кроме того, понадобится определить организацию - агрегатора перевозимых грузов. Этими вопросами займется рабочая группа по организации постоянной судоходной линии СМП для транспортировки рыбной продукции, созданная в 2019 г. в Росрыболовстве.

Напомним, 20 мая на совещании у президента врио губернатора Камчатки Владимир Солодов вновь поднял вопрос об организации регулярной доставки рыбных грузов по Севморпути. В прошлом году Росрыболовство оценивало возможности по перевозке рыбы северным коридором примерно в 50 тыс. тонн.

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