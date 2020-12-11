11 декабря 2020 года

Для рыбных перевозок по Севморпути разработали план

Подготовлена дорожная карта по организации постоянной судоходной линии Северного морского пути для транспортировки рыбной продукции. Планируется, в частности, организовывать регулярные рейсы и обеспечивать дозагрузку судов другими товарами.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание рабочей группы по организации транспортировки рыбной продукции по Северному морскому пути. Участники встречи согласовали дорожную карту.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, документ предусматривает комплекс мероприятий для снижения стоимости доставки из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, а также увеличения объемов грузов, перевозимых по СМП.

В ведомстве напомнили, что в этом прорабатывался вопрос организации нескольких рейсов по СМП, однако не очень удачная путина на Камчатке и неготовность транспортировки сопутствующих грузов не позволили сформировать необходимые объемы. Был выполнен один рейс атомного лихтеровоза «Северный морской путь», который доставил из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией - около 5,5 тыс. тонн.

Анализ итогов рейса показал: стоимость доставки по маршруту с выгрузкой рыбной продукции составила порядка 20 руб./кг, сообщили в пресс-службе.

«Использование Северного морского пути продемонстрировало потенциал снижения стоимости перевозки. При этом морская составляющая перевозки стоила всего 6,5 руб./кг, или чуть более 25%», - отметил Илья Шестаков. В ФАР обратили внимание, что основная часть затрат была связана с арендой рефрижераторных контейнеров, стивидорными работами в порту и перевозкой от Санкт-Петербурга до Москвы.

В проекте дорожной карты был учтен полученный опыт и позиции всех заинтересованных ведомств. По словам Ильи Шестакова, «основная возможность по сокращению стоимости доставки рыбопродукции СМП находится в плоскости планирования таких перевозок, организации постоянных рейсов с конкретно определенными датами отправки судов, формированием необходимой потребности в рефрижераторных контейнерах и стоимости их аренды». Также глава ведомства подчеркнул, что нужно вести работу на местах по сбору и консолидации груза, состоящего не только из рыбопродукции, для отправки в обоих направлениях.

Кроме того, на совещании заявили о необходимости расширения существующих мощностей и проведении дноуглубительных работ в порту Мурманска. Предполагается, что урегулирование вопроса с ж/д перевозками для рефрижераторных контейнеров на этом участке способно существенно снизить стоимость доставки.

Также в план предложили включить предложения Минвостокразвития и Фонда развития Дальнего Востока по поддержке строительства рефрижераторных контейнеров на российских предприятиях для удешевления перевозок. «Один из ключевых моментов дорожной карты – определение компании, которая бы отвечала за всю транспортную логистику и была бы способна предложить выгодный сквозной тариф грузоотправителям», - отметили в пресс-службе.

После получения согласованных позиций заинтересованных ведомств документ передадут в правительство РФ.

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