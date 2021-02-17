17 февраля 2021 года

Рыбный техникум Архангельска «вливается» в САФУ

Архангельский морской рыбопромышленный техникум переводят в состав Северного (Арктического) федерального университета. При реорганизации планируется сохранить весь преподавательский состав.

Окончательное решение об изменении статуса АМРТ оформлено приказом Министерства науки и высшего образования от 11 февраля 2021 г. № 90, сообщили Fishnews в пресс-службе САФУ.

Напомним, вопрос о судьбе техникума встал вслед за изменением статуса Мурманского государственного технического университета, филиалом которого является АМРТ. В 2017 г. МГТУ перешел из ведения Росрыболовства к Минобрнауки.

Дорожную карту перехода обсудили на совещании в САФУ представители трех учебных заведений.

«Важно, чтобы реорганизация не отразилась на образовательном процессе, преподавательском коллективе и учащихся. Курсанты переводятся в САФУ или, если это выпускной курс, в МГТУ, а сотрудники и преподаватели должны «бесшовно» перейти на работу в университет», — рассказала ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова.

Она особо подчеркнула, что весь преподавательский состав перейдет в САФУ на тех же условиях, что действовали в филиале МГТУ.

По мнению Елены Кудряшовой, вхождение техникума в состав университета позволит обеспечить квалифицированными кадрами рыбную отрасль Поморья. Ректор напомнила, что в регионе создан Арктический рыбопромышленный кластер. Его программа развития предусматривает не только строительство новых судов и береговой инфраструктуры, но и подготовку и переподготовку специалистов разного уровня для рыбопромышленных предприятий.

«Мы будем решать эти задачи, в том числе развивая образовательную инфраструктуру АМРТ, модернизируя парк тренажеров, имеющихся у техникума», — заявила Елена Кудряшова.

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