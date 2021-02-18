18 февраля 2021 года

Икорные воры ждут суда

На Сахалине завершено расследование уголовного дела о сентябрьской краже красной икры в Корсакове. Двое молодых людей похитили с рыбоперерабатывающего завода более 260 кг деликатеса.

Местные жители 18 и 22 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, фигуранты, сговорившись между собой, в ночное время проникли на территорию завода, сбили при помощи подручного инструмента навесной замок на двери цеха и прошли в помещение. Там молодые люди обнаружили емкости с красной икрой. Злоумышленники переложили деликатес в найденные мешки. После этого они покинули территорию предприятия и спрятали икру в укромном месте, а спустя несколько дней продали товар более чем за 150 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, ущерб, причиненный предприятию, превысил 930 тыс. рублей.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews