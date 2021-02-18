18 февраля 2021 года

Рыбопромышленники выступили за продовольственные сертификаты

Президент Владимир Путин считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. Инициативу поддержала Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Ввести продовольственные сертификаты для малоимущих предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он озвучил идею на видеовстрече президента с руководителями фракций Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Мы с вами уже обсуждали это, и в Правительстве я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать, но, точно совершенно, подумать над этим можно», - прокомментировал инициативу Владимир Путин.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников поддерживает идею об оказании «продовольственной поддержки» малоимущим россиянам, рассказали в пресс-службе ВАРПЭ.

«На потребительские цены влияет множество факторов и для различных отраслей эти факторы могут кардинально отличаться. Например, в рыбной отрасли ценовая «наледь» появляется из-за большого числа посредников, а также логистических затрат. При этом тотальный контроль цен может негативно отразиться на финансовом состоянии участников продуктового рынка. Обеспечить баланс между возможностью населения покупать продукты питания по доступным ценам и финансовой стабильностью различных секторов экономики – сложная работа. Адресная помощь государства может стать альтернативой прямого регулирования цен», - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его мнению, предложенное ассоциацией расширение госзакупок минтая и сельди могло бы стать одним из способов наполнения продовольственных сертификатов. Ранее ВАРПЭ выступила с инициативой о введении «рыбных интервенций». Это предложение поддержало Росрыболовство, сообщили в пресс-службе отраслевого объединения.

Отметим, альтернативу продовольственным сертификатам выдвинул на видеоконференции с главой государства руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Мы предлагаем использовать платежные карты «Мир» и малообеспеченным гражданам нашей страны, у которых действительно проблемы с питанием, они не могут позволить себе элементарные продукты питания купить, перечислять туда ежемесячно из федерального бюджета деньги на приобретение продуктов питания только отечественного производства, естественно, исключая табак, алкоголь и все остальное. Если в течение месяца деньги не потрачены, они обратно забираются в бюджет», - рассказал лидер фракции.

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